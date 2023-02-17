Пятница, 17 Февраля 2023 13:33

АрмИнфо.Турция обуславливает свои отношения с Арменией исключительно в контексте переговоров между Ереваном и Баку, продолжая говорить на том же языке предусловий. Об этом 17 февраля на пресс- конференции заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян, комментируя итоги недавнего визита в Турцию министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна.

<Анкара продолжит политику давления на Ереван до тех пор, пока Армения не достигнет соглашения с Азербайджаном по так называемому мирному договору. В настоящий момент невозможно вести диалог с Турцией как равный с равным>, - подчеркнул парламентарий.

Напомнив о достигнутой договоренности начать ремонт моста Ани на приграничной реке Ахурян, депутат заметил, что решение о ремонте моста Ани на турецкой стороне Анкара приняла задолго до достигнутой договоренности между Арменией и Турцией. Он отметил, что уже три дня власти Армении трубят об успехах в процессе нормализации армяно-турецких отношений, приводя в качестве примера достигнутую договоренность о совместном капитальном ремонте моста. <Но, как отмечают турецкие СМИ, данное решение было принято задолго до этой договоренности>, - заметил парламентарий, приведя соответствующие публикации турецких СМИ за 2017-2019 г.г.

Манукян добавил, что эскизы капитального ремонта моста были официально опубликованы в турецкой прессе еще в 2019 году, когда еще не было ни процесса армяно-турецкого примирения, ни 44- дневной войны в Арцахе, в которой Анкара принимала самое активное участие. Депутат подчеркнул, что 20 мая 2020 года сайт Ermrnihaber сообщал, что мост Ани уже ремонтируется. <Все эти факты говорят о том, что так называемый процесс армяно-турецкого примирения являет собой сборник отдельных деталей, которыми кормится армянский народ>, - отметил Манукян.

Второй вопрос, который сегодня активно обсуждается, отметил депутат, является мост Маргара, по которому были отправлены на помощь пострадавшим от землетрясения армянские спасатели и партии гуманитарной помощи. <Создается впечатление, что это Армения, а не Турция закрыла проезд по данному мосту в 1993 году. Между тем, именно Анкара использовала этот момент как инструмент давления на Армению, о чем вообще сегодня никто не вспоминает>, - напомнил парламентарий.

Он добавил, что 25 июня 2020 года была опубликована стратегия национальной безопасности РА, в которой Турция рассматривалась, как опасное для Армении государство, и не исключено ее участие и содействие Азербайджану в случае конфликта. В том же году, еще до войны в Арцахе и процесса примирения с Турцией решением правительства РА было выделено 1,730 млрд драм на модернизацию автомобильной дороги М3 (граница Турции- Маргара- Ванадзор-Ташир-Грузия) и автодороги М1 (Талин-Каракерт-граница Турции), на которую было направлено 434 млн драм. Все это, по словам депутата, является свидетельством <теневых> обсуждений между Ереваном и Анкарой, а иначе трудно объяснить направление свыше 2 млрд драм на ремонт закрытых дорог. Причем, помимо правительства РА, свое участие в проекте проявили Азиатский банк развития, банк KfW и другие инвесторы. Депутат заметил, что от задействования данных дорог и мостов выиграют иранские компании, но отнюдь не армянские.

Власти Турции, считает депутат, делают небольшие жесты в сторону якобы попыток нормализации армяно-турецких отношений, которые на самом деле не приведут к положительным результатам для Армении. Власти страны внушают армянской общественности о якобы исторически значимых событиях. Между тем, продолжил депутат, сама Турция обуславливает свои отношения с Арменией исключительно в контексте переговоров между Ереваном и Баку, продолжая говорить на том же языке предусловий.

Напомним, что 16 февраля на заседании правительства РА министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, комментируя итоги своей поездки в Турцию, заявил, что принято решение до начала туристического сезона наладить беспрепятственное движение по армяно-турецкой границе для граждан третьих стран и граждан РА с дипломатическими паспортами. <Достигнуты конкретные договоренности. Есть решение ускорить диалог и процесс окончательного открытия границ>, - сообщил министр. Во время визита также было заявлено, что стороны восстановят Анийский мост через реку Ахурян, расположенный на границе двух стран.