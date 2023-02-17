Пятница, 17 Февраля 2023 12:45

АрмИнфо.Замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что ему нечего объявить по части визита нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Старшего советника по Кавказу Луи Боно в регион.

Так, в ответ на вопрос об участии посредника в работе Мюнхенской конференции по безопасности, Патель отметил, что не осведомлен о поездках Боно.

Вместе с тем он подчеркнул, что как неоднократно уже говорил, мир на Южном Кавказе - это то, над чем эта администрация продолжает работать.

<Это то, на чем очень сосредоточен сам секретарь (Энтони Блинкен - ред.). И поэтому мы приветствуем любые усилия, которые помогут нам достичь прочного мира, но у меня нет информации ни о каких поездках или чего-либо, что можно было бы анонсировать>, - сказал он. На уточнение, не планирует ли Боно посетить Южный Кавказ и есть ли препятствия, Патель отметил, что затрудняется что-либо сказать. <Барьера конечно нет, но если позволите - объявим о поездке, когда она будет>, - резюмировал он