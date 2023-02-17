Пятница, 17 Февраля 2023 11:46

АрмИнфо.В подземном переходе возле <Крытого рынка>, который вчера с большой помпой открылся в центре Еревана, нет пандуса. Об этом на своей странице Facebook написала председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

Она напомнила о церемонии открытия перехода, в которой принял участие вице-мэр армянской столицы Тигран Авинян, заявивший, что пусть и с некоторым опозданием, но переход после капитального ремонта сдан в эксплуатацию и получил высокую оценку ереванцев.

"Но в результате ремонта было зафиксировано не только нарушение закона, но и явное нарушение прав человека. В частности, возникает вопрос о том, как пользоваться подземным переходом людям с ограниченными возможностями, пешеходам с колясками. Итак, оценка неудовлетворительна, вы не прошли и этот тест, Тигран Авинян", - написала Тагуи Товмасян.

Отметим, однако, что недалеко от подземного перехода находится <зебра> для наземных пешеходов.

Подземный переход напротив <Крытого рынка> введен в эксплуатацию после капитального ремонта. На реализацию проекта из городского бюджета было выделено около 50 миллионов драм. Переход был построен в 1970-х годах и долгое время находился в заброшенном состоянии. Вице-мэр Тигран Авинян сообщил, что городские власти имеют программу реконструкции и ремонта подземных пешеходных переходов и реализуют ее поэтапно. Однако после ремонта не менее важной проблемой становится их сохранение в должном состоянии. Поэтому городские власти решили передавать управление отремонтированными за счет городских средств переходами частным компаниям. Объявляется конкурс на управление переходом, и выигравшая компания начнет там свою деятельность. Мэрия поставила перед компаниями четкие требования: устанавливаемые в переходах торговые павильоны должны иметь единый стиль, у входов должны быть санузлы. Принято решение, что все подземные переходы на проспекте Маштоца должны быть выполнены в едином стиле, поэтому переход напротив <Крытого рынка> был облицован гранитом и травертином, а лестницы покрыты базальтовыми плитами. Ответственные лица заверяют, что светлые и безопасные условия будут обеспечены во всех пешеходных переходах города. С целью поэтапного решения проблемы между городскими властями и частным сектором ведутся переговоры.