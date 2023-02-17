Пятница, 17 Февраля 2023 11:04

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян провел неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Как отмечает источник, собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности, а также сотрудничества Армения-ЕС.

Напомним, что глава армянского правительства в Мюнхене принимает участие в международной конференции по безопасности. На полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности посвящена вызовам внешней политики и политики безопасности. "Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским конфликтом: "как выглядит мир через год после начала Россией спецоперации, является ли конфликт показателем более жестокого мира, в котором царит безнаказанность, и может ли он стать катализатором глобальной приверженности международному порядку, основанному на правилах", - говорится на сайте конференции.

Среди гостей, подтвердивших свое участие в конференции, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Ожидается, что Мюнхенскую конференцию по безопасности посетят около 600-700 участников. Заявку на участие в конференции также подтвердили премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев.