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 Пятница, 17 Февраля 2023 10:03
Наира Бадалян

Нас свело трагическое событие, однако надеемся, что однажды будем вместе и в радости:  Рубинян турецкому СМИ

Нас свело трагическое событие, однако надеемся, что однажды будем вместе и в радости:  Рубинян турецкому СМИ

АрмИнфо.Спецпосланник Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян в интервью изданию <Анодолу> выразил надежду на то, что в отношениях двух соседних стран <будет всегда царить мир>.

Политик сообщил изданию, что в Армении отслеживают ситуацию в зоне бедствия в новостях, однако на месте армянская делегация столкнулась с гораздо более масштабной картиной разрушений. <С первого дня бедствия мы направили в Турцию поисково- спасательную группу. Кроме того, через армяно-турецкую границу были выполнены гуманитарные рейсы. Мы с главой МИД Араратом Мирзояном посчитали нужным лично приехать сюда и выразить свои соболезнования и поддержку>, - сказал Рубинян накануе вместе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном посетивший зону бедствия в Турции в турецкой провинции Адыяман.

Вице-спикер НС РА выразил готовность своей страны оказать Турции посильную поддержку. <Сегодня, к сожалению, нас свело трагическое событие, однако надеемся, что однажды будем вместе и в радости. В очередной раз хочу выразить свои соболезнования людям, потерявшим своих близких, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеюсь, что отныне, между нами, будет всегда царить мир>, - сказал он.

Затрагивая тему нормализации отношений между Арменией и Турцией, Рубинян сказал, что во-первых, она обеспечит стабильность и мир в регионе, а во-вторых, экономическое сотрудничество, в также взаимодействие и в других областях.

По его словам, дата следующих переговоров пока не назначена. Однако очень важно, чтобы мост, соединяющий Армению и Турцию, был открыт впервые за более чем 30 лет.

<Анадолу> напомнила, что поисково-спасательный отряд из Армении в составе 28 человек с 8 февраля принимает участие в поисково-спасательных работах в турецком Адыямане.  Власти Армении 11 и 15 февраля дважды отправляли колонны с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения в Турции. Помощь проследовала через КПП <Алиджан> в провинции Ыгдыре впервые с 1988 года.

Отметим, что сегодня на заседании правительства глава армянского МИД Арарат Мирзоян говоря об итогах своего визита в Турцию отметил, что власти и турецкий народ положительно отзывались о работе армянских спасателей и оказании гуманитарной помощи.  <Думаю, что это было важным гуманитарным шагом с нашей стороны>, - заметил он.

Говоря о дипломатических итогах своего визита Мирзоян указал на достижение конкретных договоренностей. <Есть решение ускорить диалог и процесс окончательного открытия границ>, - сообщил министр. Во время визита также было заявлено, что стороны восстановят Анийский мост через реку Ахурян, расположенный на границе двух стран. В ответ премьер- министр Никол Пашинян заявил, что задолго до визита Ереван подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на границе Армении и Турции. <Это может стать символическим шагом>, - добавил Пашинян. 

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