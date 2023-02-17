Пятница, 17 Февраля 2023 10:02

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге в ходе встречи 16 февраля обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества РА-СЕ, а также региональной стабильности.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, за встречей последовала церемония запуска плана действий Совета Европы для Армении на 2023-2026 годы, которую открыли Арарат Мирзоян и Бьорн Берге.

В своем выступлении Мирзоян, в частности, сказал: "Приветствую всех вас в Министерстве иностранных дел по случаю официального запуска нового Плана действий Совета Европы для Армении на 2023-2026 годы. Запуск Программ действий с участием заместителя Генерального секретаря Совета Европы уже стал доброй традицией. Я рад принять у себя г-на Бьорна Берге, с которым мы провели продуктивную дискуссию перед этим мероприятием и обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки нашего сотрудничества". При этом министр констатировал, что целью этого мероприятия является представление основных приоритетов на следующие четыре года, изложенных в новом Плане действий для Армении. По его словам, дальнейшее продвижение прав человека, верховенства закона, равенства и инклюзивности в Армении будет в центре внимания сегодняшнего обсуждения. "Присутствие и активное участие высокопоставленных представителей различных ветвей государственной власти и национальных институтов в сегодняшнем мероприятии доказывает важность Плана действий. План действий является ключевым инструментом в амбициозной программе реформ Правительства Республики Армения, направленной на дальнейшее развитие демократических институтов в соответствии с европейскими стандартами, создание независимой судебной системы и укрепление институтов по борьбе с коррупцией", - заверил Мирзоян. Вместе с тем он счел положительные отзывы заинтересованных сторон о реализации предыдущих Планов действий многообещающими, и в тоже время обязывающим с точки зрения установления более высокой планки для реализации настоящего Плана действий. "В связи с этим подтверждаю безоговорочную приверженность властей Армении принципам и ценностям Совета Европы, которые также закреплены в Плане действий правительства. Приверженность правительства и наличие политической воли являются краеугольными камнями реформ, в то же время сотрудничество с международными партнерами очень важно для устойчивого успеха и ощутимых результатов. В этой связи я хотел бы поблагодарить наших друзей и коллег, которые объединяют свои усилия для поддержки амбициозной программы реформ правительства", - добавил Мирзоян.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения ценит добровольные взносы международных организаций и традиционных партнеров – Европейского Союза, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства, Дании, а также Австрии, Германии, Ирландии, Бельгии, Лихтенштейна, Румынии, которые дополняют институциональный потенциал Совет Европы и опыт.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что положительный опыт реализации предыдущих программ действий сформировал у наших партнеров убеждение, что основными бенефициарами этих программ являются граждане Республики Армения, программы, ориентированные на такие приоритетные области, как социальная справедливость, права детей и женщин, других уязвимых групп, защита прав человека в вооруженных силах, борьба с коррупцией, судебная реформа, децентрализация и развитие местного самоуправления. Хотел бы также отметить высокий уровень сотрудничества властей РА и Совета Европы, гибкость, проявленную при адаптации Плана действий к нуждам и приоритетам правительства", - отметил глава МИД РА. В тоже время Мирзоян привлек внимание собравшихся к региону и констатировал, что Армения расположена в регионе, полном многих угроз безопасности. "Более двух месяцев продолжается гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, а судьбы многих пропавших без вести и насильственно исчезнувших лиц остаются неясными. В мае и ноябре 2021 года, а также в результате предпринятой в сентябре 2022 года агрессии суверенные территории Республики Армения оказались под оккупацией Азербайджана, и риск новой эскалации со стороны Азербайджана остается высоким", - сказал глава МИД Армении. По его словам, несмотря на эти шаги против Армении и ее демократии и нынешние острые вызовы, Ереван остается верным своим ценностям и в сотрудничестве с Советом Европы продолжает укреплять демократические институты. "Процесс демократизации Армении необратим", - сказал он. За церемонией открытия последовала презентация плана действий, а также панельная дискуссия с национальными заинтересованными сторонами, в ходе которой были обсуждены основные достижения предыдущих планов действий Совета Европы для Армении и намечены пути продвижения вперед. В обсуждении приняли участие председатель Конституционного суда Арман Диланян, председатель Кассационного суда Лилит Тадевосян, министр здравоохранения Анаит Аванесян и другие высокопоставленные лица исполнительной власти