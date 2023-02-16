Четверг, 16 Февраля 2023 17:02

АрмИнфо.Представители специализированных учреждений ООН ознакомились с работой армянских саперов на территории Сирии.

Как сообщает пресс-служба Центра гуманитарного реагирования, директор Службы разминирования Организации Объединенных Наций Эйлин Коэн и руководитель отдела стратегического планирования и оперативной поддержки Ричард Боултер, в сопровождении сотрудников офиса УНП ООН, расположенного в Дамаске, столице Сирийской Арабской Республики, посетили Дарайю - населенный пункт в провинции Дамаск для наблюдения за работой специалистов Гуманитарного центра разминирования и экспертизы РА.

Они на месте ознакомились с проводимыми армянскими саперами работами по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, ознакомились с применяемыми операциями и методами деятельности. Им были представлены результаты проведенных до настоящего времени мероприятий, а также запланированный объем будущей работы.