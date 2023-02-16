Четверг, 16 Февраля 2023 17:00

АрмИнфо.Продвижение мирной повестки - принцип и стратегия Республики Армения. Об этом 16 февраля в ходе встречи с новоназначенным послом Латвийской Республики в Республике Армения Эдит Меднен заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в ходе встрече был особо выделен формат межпарламентского сотрудничества, подчеркнута важность развития двустороннего и многостороннего взаимодействия между Арменией и Латвией. Ален Симонян отметил роль групп дружбы в законодательных органах двух стран, выразив надежду, что вскоре парламент Латвии назначит нового руководителя группы по развитию сотрудничества с парламентом РА. В связи с вызовами Армении и Арцаха затронуты права 120 тысяч армян Нагорного Карабаха, находящихся в блокаде более двух месяцев. "Ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной. С 12 мая 2021 г. азербайджанские вооруженные силы трижды нарушили территориальную целостность Республики Армения и незаконно вторглись на ее суверенную территорию", - подчеркнул спикер. Ален Симонян добавил, что, несмотря на все вызовы, продвижение мирной повестки - принцип и стратегия РА.

Он напомнил, что власти Армении постоянно обращаются ко всем международным партнерам с призывом четко реагировать на агрессивные действия Азербайджана, что необходимо в интересах мира и стабильности в регионе.