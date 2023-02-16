Четверг, 16 Февраля 2023 16:59

АрмИнфо.16 февраля вице-спикер Национального Собрания РА, руководитель группы дружбы Армения-Китай Акоп Аршакян провел встречу с послом Китая Юн Фаном. Во встрече принял участие член указанной группы дружбы Бабкен Тунян.

Вице-спикер, отметив, что Китай является одним из важных партнеров Армении, добавил, что историческая дружба между двумя народами и отношения между государствами развиваются по многим направлениям. В рамках двустороннего сотрудничества вице-спикер НС подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества и, в частности, активное значение групп дружбы.

Касаясь блокады Лачинского коридора и вызванных ею гуманитарных последствий, вице- спикер НС напомнил, что подобный шаг противоречит выполнению обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г., и олжен быть четко и адресно осужден международными партнерами. Посол, подчеркнув важность решения проблемы мирным и дипломатическим путем, отметил, что Пекин готов содействовать решению вопроса с международными организациями.

Тунян, как и.о.председателя комиссии НС по экономическим вопросам, коснулся экономического сотрудничества и отметил важность инвестиций китайского бизнес- сообщества в Армению. Он счел необходимым уточнить дальнейшие действия и иметь предварительную дорожную карту предстоящих дел. Депутат напомнил, что в этом году в Армении прогнозируется высокий экономический рост и активизация государством капитальных программ.

В ходе встречи была также затронута работа групп дружбы на парламентском уровне, которая будет способствовать развитию существующего сотрудничества в различных сферах.

Посол КНР в ходе встречи подчеркнул важность активизации парламентских контактов вследствие смягчения ограничений, введенных в связи с профилактикой распространения коронавируса в стране.

Аршакян как руководитель группы дружбы Армения-Китай выразил готовность приложить максимум усилий для укрепления двустороннего сотрудничества.