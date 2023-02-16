Четверг, 16 Февраля 2023 16:04

АрмИнфо.Министерство труда и социальных вопросов РА ведет необходимые работы в направлении обеспечения временным жильем жителей бывшего административного комплекса минобороны РА. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных вопросов РА.

<В связи с переселением жителей бывшего административного комплекса министерства обороны на шоссе Ереван-Аштарак сообщаем, что ведомство в рамках своих полномочий проводит необходимые работы по обеспечению временным жильем граждан, проживавших в указанном здании. На данный момент министерство также рассматривает возможность компенсации за арендную плату с целью обеспечения граждан соответствующими нормами проживания>, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, началась предварительная оценка потребностей жильцов данного дома, но для того, чтобы получить полную картину, необходимо сотрудничество. <Мы призываем жителей бывшего административного комплекса минобороны обращаться к социальным работникам, работающим на площадке Единой социальной службы или любого регионального центра ЕСС >, - подчеркивается в сообщении ведомства.

Напомним, что 16 февраля с раннего утра сотрудники полиции начали выселять жильцов бывшего здания Министерства обороны, которое ранее было передано на баланс Комитета государственных доходов. В результате стычек с правоохранителями были подвернуты приводу около 20 человек. В здании проживало порядка 150 семей, в том числе, с детьми.