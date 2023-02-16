Четверг, 16 Февраля 2023 15:58

АрмИнфо.На стадии утверждения находится стратегия развития сферы культуры, в которой закреплены задачи на ближайшие годы, и поэтому важно осмыслить предстоящие шаги.

В частности, обсудить вопрос совершенствования принципов функционирования и финансирования учреждений культуры. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян в ходе рабочей встречи с руководителями театров и театрально-концертных учреждений.

В ходе встречи были обсуждены новые принципы финансирования учреждений, по которым представители сектора представили соответствующие предложения и замечания. <Политический посыл предстоящих изменений состоит в том, чтобы сделать культурную коммуникацию внутри общества более доступной, потому что культура имеет краеугольное значение для общественного развития>, - сказала министр.

По словам Жанны Андреасян, в программе правительства на 2021-2026 гг. одной из приоритетных задач программы является повышение самостоятельности учреждений культуры с целью расширения возможностей для функционирования. Согласно этой логике, помимо финансирования государственного бюджета предполагается формирование некоторых других источников. Министр также подчеркнула, что с прошлого года много средств было выделено на модернизацию, переоснащение материально-технической базы театров, улучшение условий труда. <Сейчас обсуждаются принципы организации культурных мероприятий. Пытаясь стимулировать наиболее эффективные варианты развития театров, мы предлагаем модель финансирования, которая будет основываться на размере внебюджетных доходов, генерируемых учреждением. А те доходы, которые покажут улучшение по сравнению с прошлым годом, государство максимально удвоит, установив определенную пропорцию>, - сказала Жанна Андреасян.

Министр выделила 2 основные дополнительные проблемы, требующие совместного урегулирования. Первая касается принципа оплаты труда творческого коллектива учреждения культуры. <Нам необходимо перейти от материальной логики к логике вознаграждения за результат, что также будет способствовать повышению мотивации сотрудников, способствовать вовлеченности в культурную жизнь, создавая дополнительные стимулы для профессионального развития>, - подчеркнула Жанная Андреасян.

В качестве второго принципа указала на возможность аттестации, которая уже применяется в различных сферах, исходя из соотношения между повышением заработной платы и профессиональным развитием. <Нам нужен подобный качественный фильтр в каждой структуре. Я думаю, учреждения культуры могут быть полностью независимыми, осуществляя процесс своими силами. Путем периодических обсуждений можно отрегулировать механизмы и определить процедуры. Цель одна: своей деятельностью мы способствуем общению людей с качественными культурными продуктами, формированию соответствующего кодекса поведения>, - отметила Жанна Андреасян.

Присутствующие высказали предложения по темам обсуждения, высказали свои опасения. В частности, подчеркнута необходимость уточнения критериев аттестации, определения социальной защиты творческих кадров. Был подчеркнут способ решения проблем с помощью системных изменений. В качестве предложения руководители учреждений культуры указали на необходимость отделения творческого персонала от административного, а также внести изменения в Трудовой кодекс. Отмечалось, что чем больше творческий работник будет свободен от служебных обязанностей, тем качественнее будет его работа.