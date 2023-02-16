Четверг, 16 Февраля 2023 15:53

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с 16 по 19 февраля с рабочим визитом посетит Мюнхен, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. На полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра.

Запланирована также встреча Анны Акопян с основателем и председателем организации "Women Political Leaders" Сильваной Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin).

Отметим, что 59-я Мюнхенская конференция по безопасности будет посвящена вызовам внешней политики и политики безопасности. Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским конфликтом: <как выглядит мир через год после начала Россией спецоперации, является ли конфликт показателем более жестокого мира, в котором царит безнаказанность, и может ли он стать катализатором глобальной приверженности международному порядку, основанному на правилах>, говорится на сайте конференции.

Среди гостей, подтвердивших свое участие в конференции, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Ожидается, что Мюнхенскую конференцию по безопасности посетят около 600-700 участников. Заявку на участие в конференции также подтвердили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Представители России в конференции участвовать не будут.