Четверг, 16 Февраля 2023 15:51

АрмИнфо. Экс-вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян назначен главным советником главы правительства.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, премьер-министр Никол Пашинян подписал 16 февраля.

Другим решением бывший губернатор Ширакской области, а до того - депутат правящей фракции Назели Багдасарян назначена помощником премьера.

Экс-вице-премьер Матевосян, назначенный 25 ноября 2021 года, покинул должность 12 декабря 2022 года. До этого Амбарцум Матевосян (1992 г.р.) занимал должность губернатора Армавира с 16 октября 2018 года.

Назели Багдасарян, назначенная на должность губернатора Ширака в ноябре 2021 года, 25 января т.г. представила прошение об отставке