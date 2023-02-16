Четверг, 16 Февраля 2023 13:13

АрмИнфо.Принято решение до начала туристического сезона наладить беспрепятственное движение по армяно-турецкой границе для граждан третьих стран и граждан РА с дипломатическими паспортами.

Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 16 февраля на заседании правительства, в ходе которого из резервного фонда кабмина были выделены МЧС 157 млн 816 тыс драмов для обеспечения продовольствием и постельными принадлежностями стран, пострадавших от землетрясения.

Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, армянская поисково-спасательная группа в составе 29 человек уже вернулась на родину. Сегодня возвращаются также спасатели из Турции. Приедут они через сухопутную границу, уточнил он. По его словам, для него абсолютно неприемлема критика в адрес властей в связи с оказанием гуманитарной помощи Анкаре.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, представил некоторые результаты своего визита в Турцию. Напомним, что министр побывал также в

Адыямане, пострадавшем от землетрясения и провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Мирзояна, как центральное правительство и органы местного самоуправления, так и население Турции весьма одобрительно отзывалась о работе армянских спасателей и оказании гуманитарной помощи. <Думаю, что это было важным гуманитарным шагом с нашей стороны>, - заметил он.

Он коснулся также дипломатических итогов своего визита. <Достигнуты конкретные договоренности. Есть решение ускорить диалог и процесс окончательного открытия границ>, - сообщил министр. Во время визита также было заявлено, что стороны восстановят Анийский мост через реку Ахурян, расположенный на границе двух стран.

<Некоторые время назад Ереван подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на границе Армении и Турции. Это может стать символическим шагом>, - добавил Пашинян.

По словам премьера, было много объективных и субъективных обстоятельств, делающих возможность доставки гуманитарной помощи в Сирию менее доступной. Армения была одной из первых стран, которая приняла решение и отправила гуманитарную помощь в Сирию. <Планируется визит министра иностранных дел в Сирию, думаю, что Уполномоченный по делам Диаспоры также должен посетить САР, чтобы таким образом еще раз выразит поддержку Сирии со стороны Армении>, - сообщил Никол Пашинян, указав на то, что, при необходимости, поддержка Сирии и Турции будет продолжена. -