Четверг, 16 Февраля 2023 13:09

АрмИнфо.Напряженная ситуация сложилась вокруг бывшего здания Министерства обороны Армении, которое заняли семьи из социально необеспеченных семей. С утра 16 февраля сотрудники полиции приступили к выселению жильцов из данного здания, которое ранее решением правительства было передано на баланс Комитета государственных доходов.

По словам одной из жительниц здания, оказавшись без жилья, им предложили заселиться в пустующем здании бывшего министерства обороны, но с условием проведения ремонтных работ за свой счет. <Мы на свои деньги, в том числе, и на кредитные ресурсы отремонтировали помещения, а теперь нас выселяют. Как и где теперь нам жить?> - вопрошала она.

Другая участница акции протеста заявила, что не верит в обещания властей обеспечить их кровом над головой. Она отметила, что в здании вместе с родителями живут дети, которых теперь власти выкидывают на улицу.

Практически все жильцы уверяли, что не получали уведомлений о выселении.

Действия полицейских было встречено активным сопротивлением со стороны жильцов здания, в котором, по предварительным данным, проживает от 150 до 170 семей, в результате чего приводу подверглись порядка 20 граждан. По словам заместителя начальника главного управления обеспечения общественного порядка МВД РА Геворка Азиняна, лица задержаны за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Он заметил, что ранее жильцы неоднократно получали предупреждения о незаконности их проживания в данном здании. "31 января им было дано время покинуть помещения до 12 февраля, а действия полиции исходят от заявления КГД о необходимости исключения вторжения граждан", - подчеркнул Азизян.