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АрмИнфо. В Госдепе США обвинили Россию в попытках навязать свою волю другим странам, в том числе и Армении.
Так, в ходе брифинга 15 февраля на вопрос, рассматривают ли США последнее заявлении спикера российского парламента в отношении Армении как часть антизападной внешнеполитической стратегии России, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в частности, сказал:
< Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам. Но Устав ООН, международное право, Всеобщая декларация прав человека - все это поддерживает концепцию суверенитета, независимости и территориальной целостности. И это именно те элементы, которые Россия нарушает в случае Украины, а в некоторых случаях и в случае стран, находящихся далеко за пределами Украины>.
Отметим, что спикер ГД РФ Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским коллегой обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Председатель ГД предостерег от попыток вовлечения в решение ситуации в регионе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ, напомнив, к чему привела их деятельность на Украине. Володин подчеркнул, что урегулирование конфликта должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России.
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|Вокруг бывшего здания МО сложилась напряженная ситуация
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|Бывший министр обороны Армении объявлен в розыск - СМИ
|Армения завершила очередной этап работы над проектом мирного договора. Документ передан Азербайджану и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа из Армении в Арцах
|Международному сообществу все очевиднее реальные цели Азербайджана - Пашинян
|Президент РА: Ереван придаёт большое значение дальнейшему развитию дружественных отношений между Японией и Арменией
|Армяно-турецкая нормализация: прорыв или продолжение нелинейного примирения - Маркедонов
|Бывший командующий АО Арцаха не претендует на должность президента республики
|В Госдепе США прокомментировали визит Мирзояна в Турцию
|Правительство Германии сообщило о командировании 15 полицейских в Армению в составе миссии ЕС
|Совместная Декларация Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов
|Америабанк открыл 25-й филиал - на сей раз в столичной общине Аван
|Главы ведущих СМИ Армении выступили против грубого нарушения властями принципов демократии и свободы слова
|МОНКС: В результате укрупнения ВУЗов в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|Азербайджан частично восстановил подачу газа из Армении в Арцах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сердар Кылыч: Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран
|Чавушоглу: на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации
|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
|Мирзоян прибыл в Турцию
|Туркменистан и Иран намерены укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Гегаркунике от вражеской пули ранение получил армянский военнослужащий
|Самвел Бабаян: В Арцахе наблюдается конституционный кризис
|Секретарь СБ Армении: решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной
|Глава МИД Армении отбудет в Турцию
|Бизнес-кредиты в валюте от 6% годовых
|СБ Армении: текст ответных предложений Еревана на предложения Баку будет готов в максимально сжатые сроки
|АРФД выражает обеспокоенность в связи с застройкой Еревана высотками без соблюдения норм сейсмобезопасности
|В Арцахе возбуждены административные производства в отношении 13 субъектов за применение завышенных цен
|Главы оборонных ведомств НАТО обсудят ситуацию на Южном Кавказе
|Сердар Кылыч: От Армении до Греции, все находятся здесь, чтобы спасти жизни
|Председатель СФ России обсудила с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ситуацию в Бердзорском коридоре
|Инфоштаб Арцаха назвал дезинформацией сообщения о возобновлении газоснабжения республики
|КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур
|Представители ANCA встретились с официальными лицами Беверли-Хиллз по поводу инцидента на почве ненависти к армянам на акции Молодежной Федерации
|Депутат парламента РА и омбудсмен Арцаха обсудили последствия азербайджанской блокады НКР
|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
|МИД Нидерландов: блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе
|Анатолий Сидоров: В Кавказском регионе Коллективной безопасности продолжает нарастать конфликтный потенциал
|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
|В Арцахе сохранятся действующие до блокады тарифы на услуги такси
|За получением гражданства Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|Читать больше
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