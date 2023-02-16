Четверг, 16 Февраля 2023 13:07

АрмИнфо. В Госдепе США обвинили Россию в попытках навязать свою волю другим странам, в том числе и Армении.

Так, в ходе брифинга 15 февраля на вопрос, рассматривают ли США последнее заявлении спикера российского парламента в отношении Армении как часть антизападной внешнеполитической стратегии России, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в частности, сказал:

< Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам. Но Устав ООН, международное право, Всеобщая декларация прав человека - все это поддерживает концепцию суверенитета, независимости и территориальной целостности. И это именно те элементы, которые Россия нарушает в случае Украины, а в некоторых случаях и в случае стран, находящихся далеко за пределами Украины>.

Отметим, что спикер ГД РФ Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским коллегой обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Председатель ГД предостерег от попыток вовлечения в решение ситуации в регионе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ, напомнив, к чему привела их деятельность на Украине. Володин подчеркнул, что урегулирование конфликта должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России.