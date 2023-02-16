Четверг, 16 Февраля 2023 13:05

АрмИнфо.Правительство Армении выделило министерству образования, науки, спорта и культуры 240 млн 542 тыс драмов на надлежащую организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию основания армянского кино. Решение принято 16 февраля на заседании кабмина.

Как заявила глава МОНКС Жанна Андреасян, 100-летие армянского кино включено в календарь ЮНЕСКО <Юбилей известных людей и важных событий> (2022-2023 гг.), а запланированные юбилейные мероприятия имеют право фигурировать под эмблемой ЮНЕСКО. Целью мероприятий является популяризация и распространение армянского современного и классического кинематографа, повышение международного позиционирования и узнаваемости, переоценка кинематографического наследия, повышение качества образования и расширение международного сотрудничества.

По ее словам, программа многокомпонентна. Так, юбилейные мероприятия стартуют 16 апреля <Днем армянского кино>. В тот же день будет дан старт программе под названием <Амянская киноэпоха>. В течение одного года в столице и регионах планируется показ около 100 армянских классических и современных фильмов. Будет также неделя анимационных фильмов, и дальнейшие обсуждения. В рамках издательской деятельности будет изучена история армянского кино.

Премьерминистр Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил, что в правительстве обсуждают дальнейшую <судьбу> (киностудии-ред.) <Айфильма> и уже близки к принятию стратегического решения. На территории киностудии <Айфильм>, пояснил премьер, будет расположена старшая школа искусств, соответствующий университет и соответствующая инфраструктура, отвечающая современным тенденциям.