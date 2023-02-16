Четверг, 16 Февраля 2023 12:30

АрмИнфо. Не считаю правильным рассматривать вопрос Арцаха исключительно в плоскости отношений Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Нагорно-Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян, комментируя притязания Азербайджана на территории Арцаха.

В этом ключе он напомнил, что Нагорный Карабах не был, не является и никогда не будет частью Азербайджана. Вместе с тем он констатировал, что Азербайджан выдал полуправду в какой-то степени.

<Почему? Во-первых, проблема Арцаха - это не территориальный спор. Во-вторых, проблема Арцаха уже давно должна стать международной. Она является таковой с геополитической точки зрения, но сейчас есть необходимость, чтобы она стала таковой с гуманитарной, политической и правовой точек зрения, поскольку то, что сейчас делает Азербайджан против Арцаха должно быть одним из важнейших вопросов, стоящих перед международным сообществом. Сегодня против нас осуществляется геноцид. И что предлагает Азербайджан, чтобы все закрыли глаза?>, - задался вопросом Бабаян.

Вместе с тем он признал, что международное сообщество в сложившейся ситуации проявляет пассивность, и в Степанакерте видят проявление двойных стандартов. Политический деятель считает, что изменение поведения международного сообщества заставят Азербайджан, и подобные ему государства изменить свои действия.

Дипломат также согласился, что именно молчание международного сообщества на фоне энерго-зависимости развязали руки Азербайджану в его максималисткой политике. <Пассивность, и в какой-то мере даже безразличие определенных структур и государств фактически являются допингом для азербайджанской агрессии>, - отметил он.

При этом Бабаян отметил, что из Баку не звучит ничего нового, здесь

ключевое - поведение армянской стороны. <Здесь многое зависит от

нашей воли, от того, сможем ли мы не поддаться этому давлению и

сохранить Арцах в качестве ценности для армянского народа или же нас

сломят>, - отметил он.

По его словам, если армянская сторона не проявит принципиальность, если для нее Арцах не будет представлять ценности, то эти международные структуры будут более рьяно поддерживать Азербайджан.

Отметим, что ранее руководитель Управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде касаясь заявления секретаря Совбеза РА Армена Григоряна

относительно того, что проект мирного соглашения с Азербайджаном включает положение о создании международного механизма в целях обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, обвинил Армению в препятствовании установлению мира в регионе.

Более того, в Баку пошли дальше и обвинил Армению во вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Представитель МИД АР видимо запамятовал, что Арцах вышел из состава СССР в соответствии с его Конституцией и давно уже является независимым государством с демократическим укладом.

Затем, он заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечиваться в соответствии с конституцией Азербайджана. Видимо двухмесячная блокада Арцаха укладывается в логику конституции этого авторитарного государства, где все находятся в заложниках у алиевского клана.