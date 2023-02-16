Четверг, 16 Февраля 2023 12:14

АрмИнфо. Главное управление уголовной полиции МВД Армении объявило в розыск бывшего министра обороны РА Вигена Саркисяна.

"Вчера, 15 февраля, Главное управление уголовной полиции МВД РА объявило в розыск 48-летнего жителя Еревана Вигена Саркисяна", - говорится в сообщении.

Напомним, что бывшему министру обороны РА Вигену Саркисяну инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.2, ст.ч.2 ст. 441 Уголовного кодекса РА (превышение служебными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Согласно материалам дела, Виген Саркисян, в 2016-2018 годах занимавший должность министра обороны, в процессе распределения квартир в многоэтажном доме в Ереване, совершил действия, выходящие за рамки его полномочий.

В частности, следственными органами были получены данные о том, что распределение квартир в указанном доме были совершены с нарушением установленного правительством РА порядка. Решение о предоставлении 29 из 71 квартиры, которые должны были быть безвозмездно переданы военнослужащим, принимал лично министр обороны. 26 квартир было передано военнослужащим, не состоящим на жилищном учете или включенным в список позже, еще 3 квартиры - лицам, не являющимся военнослужащими.