Четверг, 16 Февраля 2023 12:10

АрмИнфо.Республика Армения накануне завершила очередной этап работы над проектом договора об установлении отношений и мира с Азербайджаном, документ передан Азербайджану и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 февраля на заседании правительства.

По словам премьера, армянская сторона работала над проектом руководствуясь тем, чтобы иметь документ, который в любой момент готовы подписать. <Понятно, что этот документ должен быть приемлемым и для Азербайджана, и мы надеемся, что прогресс, намеченных по итогам 3-х переговорных этапов, можно будет развить>, - сказал глава кабмина.

Как указал премьер, видение Еревана заключается в следующем: документ должен включать такую логику договоренностей, такую действенную систему сдержек и противовесов, которая исключит любой возможный сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности.

<Смысл в том, что подписание договора должно стать не причиной войны из-за мирного договора, что звучит абсурдно, но может случиться и такое, а наоборот, действительно привести к долгосрочному миру>, - пояснил он.

Премьер в очередной раз подтвердил готовность как можно скорее подписать мирный договор, гарантирующий долгосрочный и стабильный мир. <Готов взять на себя эту ответственность>, - заключил Никол Пашинян.