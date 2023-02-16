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АрмИнфо. Азербайджан вновь перекрыл подачу газа из Армении в Арцах. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Республики Арцах.
Напомним, что накануне вечером подача газа была частично восстановлена, но, как оказалось, продолжалось это всего несколько часов.
"В ближайшее время газозаправочные станции будут обеспечены крайне ограниченным объемом газа, после чего их работа также будет
приостановлена. Подобное поведение Азербайджана, когда подключается подача газа из Армении в Арцах и тут же перекрывается в вечерние часы в холодных зимних погодных условиях, нацелено на создание дополнительных проблем и чрезвычайных ситуаций. Просим проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении Информационного штаба.
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|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
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|Секретарь СБ Армении: решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной
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|АРФД выражает обеспокоенность в связи с застройкой Еревана высотками без соблюдения норм сейсмобезопасности
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|Инфоштаб Арцаха назвал дезинформацией сообщения о возобновлении газоснабжения республики
|КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур
|Представители ANCA встретились с официальными лицами Беверли-Хиллз по поводу инцидента на почве ненависти к армянам на акции Молодежной Федерации
|Депутат парламента РА и омбудсмен Арцаха обсудили последствия азербайджанской блокады НКР
|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
|МИД Нидерландов: блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе
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|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
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