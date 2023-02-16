Четверг, 16 Февраля 2023 12:09

АрмИнфо. Азербайджан вновь перекрыл подачу газа из Армении в Арцах. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Республики Арцах.

Напомним, что накануне вечером подача газа была частично восстановлена, но, как оказалось, продолжалось это всего несколько часов.

"В ближайшее время газозаправочные станции будут обеспечены крайне ограниченным объемом газа, после чего их работа также будет

приостановлена. Подобное поведение Азербайджана, когда подключается подача газа из Армении в Арцах и тут же перекрывается в вечерние часы в холодных зимних погодных условиях, нацелено на создание дополнительных проблем и чрезвычайных ситуаций. Просим проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении Информационного штаба.