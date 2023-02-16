Четверг, 16 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо. Сегодня международному сообществу все очевиднее реальные цели азербайджанской блокады Лачинского коридора, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 16 февраля на заседании правительства.

Премьер указал, что сегодня - на 66-й день незаконной блокады Лачинского коридора Азербайджан восстановил подачу природного газа из Армении в Арцах. По истечении двух часов Баку вновь перекрыл вентиль газопровода. До этого Баку отключал газ 7 февраля, который был восстановлен 29 января.

Помимо этого, с 9 января в НКР отключено энергоснабжение. В результате, параллельно гуманитарному кризису, в Нагорном Карабахе развертывается экологический кризис, поскольку жители вынуждено используют дрова для обогрева, что привело к вырубке лесов.

Данные действия, как считает премьер, по сути свидетельствуют о надуманном характере так называемых <экологических> мотивов блокировки Бердзорского (Лачинского) коридора. <Цель действий Баку одна - довести до конца политику этнической чистки армян Нагорного Карабаха>, - заявил он.

По его словам, если раньше мировое сообщество к утверждениям армянской стороны о реальной цели Баку относилось с некоторой долей скепсиса, то теперь это для них становится все очевиднее. Не случайно Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина за последние три месяца трижды выступал с заявлением по вопросу незаконного перекрытия Лачинского коридора, заметил Пашинян. В одном из таких заявлений, как отметил премьер, Институт Лемкина призывает международное сообщество о серьезной угрозе геноцида армян в Нагорном Карабахе. Глава кабмина призвал продолжить уислия для того, что обратить внимание международного сообщества не только на углубляющийся гуманитарный, но и потенциальный экологический кризис.