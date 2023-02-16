Четверг, 16 Февраля 2023 11:22

АрмИнфо. Бывший командующий Армией обороны Арцаха, лидер партии "Единая Родина" Самвел Бабаян не претендует на должность президента Арцаха. Об этом говорится в заявлении политика, поступившего в АрмИнфо.

"То, что пишет армянская пресса, служит турецкой повестке дня. Бабаян пришел, Бабаян ушел, как пришел и ушел, с кем встречался, с какой целью, что планирует и т.д. Я несколько раз комментировал эти вопросы, поскольку, как мне представлялось, у нас есть пресса и политологи, способные понимать и интерпретировать политические заявления. Но поскольку полет их аналитического ума измеряется финансовыми ассигнованиями, вынужден еще раз подтвердить свою позицию. Повторю, поправки в Конституции Арцаха безальтернативны. Это то, что предполагает государственное мышление. Остальное - узколичные интересы, основанные на правах человека, захвате власти и других причинах>, - отметил политик.

Он добавил, что трезво оценивая нынешние и будущие вызовы безопасности республики, не намерен претендовать на должность президента Арцаха, независимо от изменений в Конституции, модели правления, порядка избрания президента и т.д. "И я не позволю манипулировать своей персоной во внутриполитических дрязгах. У меня нет конкурентов, в том числе, и на политическом поприще. Поэтому, прежде чем делать из меня соперника, подумайте, с чем ему и мне придется конкурировать. Я независимая фигура, у которой на протяжении всей сознательной жизни была и будет одна цель и интерес: армянский Арцах. Я доказал то, что говорю, еще в 1999 году. Я сознательно сделал шаг назад, поставив государственность выше политического шоу, и делаю то же самое сегодня", - заявил бывший командующий Армией обороны.

Напомним, что 13 февраля президент Арцаха Араик Арутюнян представил на осуждение парламента республики проект конституционных реформ, согласно которым предусмотрено осуществлять выборы президента со стороны Национального Собрания. Также в документе представлены особенности этих выборов в случае, если должность президента становится вакантной во время военного положения.