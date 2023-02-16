Четверг, 16 Февраля 2023 10:36

АрмИнфо.Туркменистан и Объединённые Арабские Эмираты приняли Совместную Декларацию Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов и, исходя из стремления к дальнейшему укреплению и углублению всесторонних связей на основе общности дружественных народов двух государств, заявили о нижеследующем:

1. По приглашению Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна состоялся визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённыe Арабские Эмираты, в ходе которого состоялись встречи с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном и заместителем Председателя Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

2. Во время переговоров, которые проходили в атмосфере доверия и дружбы, состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в энергетической области.

3. Стороны согласились, что крупные нефтегазовые компании Объединённых Арабских Эмиратов примут активное участие в освоении очередных этапов супергигантского месторождения «Galkynyş» в Туркменистане. В этом контексте Стороны приветствовали подписание в ходе визита Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC).

Стороны подчеркнули необходимость реализации положений Меморандума, направленных на укрепление сотрудничества между ГК «Türkmengaz» и ADNOC в изучении перспектив потенциальных энергетических проектов в Туркменистане, совместной разработке углеводородных ресурсов с последующим маркетингом продукции, а также развития газотранспортной инфраструктуры.

4. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в сфере энергетики, подчеркнули особое значение поставок туркменского природного газа на мировые рынки.

В этих целях Стороны поддерживают совместную деятельность и проекты в нефтегазовой сфере, включая инвестиционную деятельность.

При этом Стороны согласились активизировать сотрудничество в области возобновляемых источников и поддерживать в этой области разные инициативы и проекты.

5. Стороны выразили готовность принять необходимые меры для развития и укрепления научного, технического и экономического сотрудничества в области энергетики, в частности, по поставке и транспортировке энергетических ресурсов на взаимовыгодной основе.

6. Стороны отметили значимость создания взаимовыгодных экономических, правовых и технических условий для развития энергетического потенциала Туркменистана и диверсификации энергопоставок. В этом контексте Стороны подчеркнули важность разработки энергетических ресурсов для обеспечения энергетической безопасности в регионах Центральной и Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

7. Учитывая большой потенциал двух государств в транспортно-логистической области, Стороны отметили особое значение развития сотрудничества в сфере транспорта.

8. В целях расширения сотрудничества в области транспорта и использования транзитного потенциала двух государств Стороны подчеркнули важность мультимодальных перевозок, осуществляемых по маршруту между Каспийским и Ближневосточным регионами.

9. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Объединённых Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну за гостеприимство и тёплый приём и от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова пригласил его посетить Туркменистан в удобное для него время.