Среда, 15 Февраля 2023 20:31

АрмИнфо.Америабанк открыл 25-й по счету филиал - на сей раз в столичной общине Аван, презентовав в новом подразделении специальные предложения для потенциальных клиентов. Как отмечается в сообщении Америабанка, церемония официального открытия филиала "Аван" состоялась 15 февраля.

По случаю открытия филиал "Аван" предлагает специальные предложения тем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами банка, открыв счет до 31 мая 2023г включительно.

Специальные предложения для физических лиц:

- Выпуск одной платежной карты Visa Gold или MasterCard Gold без платы за первый год обслуживания; - Бесплатное предоставление мобильного приложения MyAmeria; - Открытие счета с пакетом услуг (счет в драмах и одной инвалюте, мобильное приложение MyAmeria), выпуск одной платежной карты VISA Classic или MasterCard Standard без платы за годовое обслуживание.

Специальные предложения для юридических лиц:

- Предоставление услуги "Интернет-банкинг" с годичным бесплатным обслуживанием; - Предоставление одной дебетовой или кредитной карты на 2-х менеджеров/владельцев компании (за исключением карт Platinum, Signature или Infinite) без платы за первый год обслуживания; - Предоставление карты Visa Business или MasterCard Business с годичным бесплатным обслуживанием.

Америабанк продолжает расширять свою филиальную сеть, чтобы быть ближе к своим клиентам в их населенных пунктах.

По словам руководителя филиальной сети и контакт-центра Америабанка Андраника Хачатряна, несмотря на то, что онлайн-услуги позволяют клиентам осуществлять практически любые операции, тем не менее расширение филиальной сети продолжается.

"Открывая филиал в столичной административной общине Аван, мы руководствовались пожеланиями наших клиентов. За несколько дней работы филиала мы подметили высокую активность", - сказал Андраник Хачатрян.

Филиал "Аван" функционирует по адресу ул. Худякова 175/1, с понедельника по пятницу, с 9:30 до 17:00.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" - лидирующая финансовая организация с акцентом на технологическую трансформацию. Америабанк является одним из самых значимых субъектов экономики Армении, активы которого превышают 1 трлн драмов. Америя представляет собой инновационную и цифровую среду - экосистему, объединяющую финансовые и нефинансовые услуги и дающую возможность удобного и максимально быстрого получения финансирования по всем основным направлениям. От открытия счета до выпуска карты и подачи заявки на кредитование весь процесс теперь можно пройти в онлайн-среде экосервиса. Америабанк руководствуется клиентоориентированной и ответственной политикой управления бизнесом, предоставляя услуги высокого качества в цифровой, современной и безопасной среде