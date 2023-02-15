Среда, 15 Февраля 2023 20:01

АрмИнфо.До 2026 года дошкольное образование должны получать 95% детей Армении возрастной категории 5-6 лет.

Об этом сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Араксия Свачян, представляя цели проекта государственной программы по развитиюобразования до 2030 года в ходе заседания студенческого совета при МОНКС, который проходил в онлайн формате с участием старшеклассников школ областей и Еревана.

По ее словам, планируется расширить список дошкольных учреждений, внедрив альтернативные модели с эффективным управлением затрат. Помимо этого, до 2026 года предусмотрено ввести новые критерии дошкольного образования, которые позволят осуществить плавный переход к школьному образованию, а также механизмы стимулирования, направленные на продолжительное развитие профессиональных навыков сотрудников дошкольных учреждений.

Замминистра сообщила, что внедрить новые критерии планируется и в общеобразовательной системе, которые позволят поднять образование на качественно новый уровень. Свачян придала важность созданию при всех школах лабораторий по изучению таких предметов, как биология, технологии, инженерия, математика.

Говоря о внеклассовом образовании, она заметила, что необходимо также стимулировать посещение детьми центров искусств, спортивных школ. Замглавы ведомства рассказала в этой связи о внедрении механизмов для повышения оплаты труда и поощрения педагогических сотрудников подобных учреждений.

Вместе с тем Свачян затронула реформы в сфере профессионального образования. В этом контексте она указала на необходимость картографирования этих учебных заведений, выявления специальностей, приоритетных для экономики и создания учреждений республиканского значения.

В контексте реформ в системе высшего образования, начальник Отдела высшего и послевузовского профессионального образования МОНКС Лусине Григорян подчеркнула, что в результате реализации данной программы, как минимум 4 ВУЗа Армении должны быть включены в топ-500 ВУЗов согласно международным рейтингам. Для достижения подобных целей, по ее словам, планируется улучшить инфраструктуры, наряду с проведением содержательных изменений.

Говоря о программах по укрупнению ВУЗов, Григорян подчеркнула, что в результате ее реализации в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием.