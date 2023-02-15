Среда, 15 Февраля 2023 19:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 16-я улица Шаумяна, улицы Шерами, Тычины, жилые дома 1, 3, 5, 9 на улице Шерами, жилые дома 23, 24 в кв. ‘Норашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/1, 3/2, 5, 5/5, 26/1, 26/2 в кв. “Исаакян”, школа N171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. “Кучак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, школа N134, паспортное отделение Норкского массива и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилой дом 27 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 насосная станция на перекрестке Вардананц-Ханджян; частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы села Джрашен, частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице села Джрашен; частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-17:00 жилые дома на улицах Шаумяна, Камо, жилые дома 4, 6 на улице В.Костаняна в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Абовяна, 1, 3, 5, 7, 9 на улице Туманяна в городе Арарат;

10:00-16:00 частично села Айнтап, Нор Харберд;

12:00-14:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 жилые дома 1, 4, 5, 6, улица Автокаяни в городе Джермук;

10:30-16:00 частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

11:00-14:00 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично микрорайоны 7, 8 в городе Абовян; село Джрвеж полностью и частично квартал ‘Багреванд”;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։30 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

11։00–12:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Агаяна, частично улица Мясникяна в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 улицы 1, 4 села Сараландж в Артикском регионе;

10:00-15:00 10-ая улица села Дзоракап в Анийском регионе;

10:00-16:00 села Торосгюх, Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-15:00 ООО “Арт-газ”, расположенный в конце квартала “Строймаш”, тепличное хозяйства, комплексы “Парван Оджах”, “ГАРТ”, конец квартала “Хин Оданавакаян” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 1 на улице Оганова, жилые дома 173, 175, 165, 165/2, 165/3 на улице Башинджагяна; жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. “Ованнисян”, супермаркет “Ереван Сити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-16:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 12А, 14, 14 на улице Киевяна, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе; жилой дом 1 на улице Оганова, жилые дома 173, 175, 165, 165/2, 165/3 на улице Башинджагяна; жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. “Ованнисян”, супермаркет “Ереван Сити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы С.Саргиса, Паруйра Севака, Чаренца, Ереванян и 2-ой квартал Улатитик в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Воскетап; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

12:00-14:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично улица Мясникяна в городе Джермук;

11:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Мясникяна, Баграмяна в городе Ехегнадзор;

11:30-12:30 частично село Арени;

13:00-14:00 село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Аремния”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, “Арскар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, редакция “Етер”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “К.Саргсян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “А.Гукасян”, “А.Арутюнян”, “Г.Григорян”, кварталы “Ушардзан”, “Нор”, “Аревмтян”, “Верин Таг”, “Верин Таг 2”;

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

11։00-17։00 села Котайк, Нор Гюх и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

13:00-16:00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”:

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Комисарнери 26, частично улица Орджоникидзе в городе Дилижан;