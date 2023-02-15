|Америабанк открыл 25-й филиал - на сей раз в столичной общине Аван
|Главы ведущих СМИ Армении выступили против грубого нарушения властями принципов демократии и свободы слова
|МОНКС: В результате укрупнения ВУЗов в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|Азербайджан частично восстановил подачу газа из Армении в Арцах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сердар Кылыч: Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран
|Чавушоглу: на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации
|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
|Мирзоян прибыл в Турцию
|Туркменистан и Иран намерены укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Гегаркунике от вражеской пули ранение получил армянский военнослужащий
|Самвел Бабаян: В Арцахе наблюдается конституционный кризис
|Секретарь СБ Армении: решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной
|Глава МИД Армении отбудет в Турцию
|Бизнес-кредиты в валюте от 6% годовых
|СБ Армении: текст ответных предложений Еревана на предложения Баку будет готов в максимально сжатые сроки
|АРФД выражает обеспокоенность в связи с застройкой Еревана высотками без соблюдения норм сейсмобезопасности
|В Арцахе возбуждены административные производства в отношении 13 субъектов за применение завышенных цен
|Главы оборонных ведомств НАТО обсудят ситуацию на Южном Кавказе
|Сердар Кылыч: От Армении до Греции, все находятся здесь, чтобы спасти жизни
|Председатель СФ России обсудила с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ситуацию в Бердзорском коридоре
|Инфоштаб Арцаха назвал дезинформацией сообщения о возобновлении газоснабжения республики
|КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур
|Представители ANCA встретились с официальными лицами Беверли-Хиллз по поводу инцидента на почве ненависти к армянам на акции Молодежной Федерации
|Депутат парламента РА и омбудсмен Арцаха обсудили последствия азербайджанской блокады НКР
|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
|МИД Нидерландов: блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе
|Анатолий Сидоров: В Кавказском регионе Коллективной безопасности продолжает нарастать конфликтный потенциал
|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
|В Арцахе сохранятся действующие до блокады тарифы на услуги такси
|За получением гражданства Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|ВСС выдвинет на должность главы Антикоррупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна
|Минюст уточняет правила использования Флага Республики Армения
|Главбух ЗАО при министерстве террразвития и инфраструктур присвоил около 255 млн драмов
|В Арцахе начинаются обсуждения по поправкам в Конституции республики
|Спикер ГД: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России
|Саркис Ханданян: Армения работает над очередными предложениями Азербайджана по мирному договору
|Вице-премьер Армении и посол России обсудили повестку двусторонних отношений
|Сейран Оганян намерен доказывать свою невиновность в суде
|Армянские специалисты оказывают помощь пострадавшим от землетрясения районам Сирии
|Отсидеться не выйдет. Лукашенко призывает к сплочению в ОДКБ
|Парламентарий: Наблюдательская миссия ЕС - это гражданская миссия, которая не направлена против кого-либо
|Советник мэра Еревана поднимает проблемы сохранения памятников в столице Армении
|Представители Арцаха обсудили с депутатом Европарламента гуманитарную ситуацию в НКР
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра ОАЭ
|Энергосистема Арцаха не выдерживает нагрузок
|Французский европарламентарий посетил Сюник и встретился с арцахцами, ожидающие разблокировки Бердзорского коридора
|В Арцахе призывают ввести санкции против Азербайджана и всех соучастников преступления
|Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса - депутат НС РА
|КПП <Верхний Ларс> открыт для всех видов транспортных средств
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
|Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь
|Госдеп США: Содействие миру на Южном Кавказе остается неизменным приоритетом
|Читать больше
АрмИнфо.14 февраля 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммадом Махди Эсмаили.
В начале встречи была отмечена значимость официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Иран в июне прошлого года, в ходе которого был подписан солидный пакет документов, придавший импульс активизации научно-образовательных контактов и взаимодействию в сфере культуры и искусства.
Стороны сошлись во мнении, что культурно-гуманитарное направление является неотъемлемой частью братских туркмено-иранских отношений, имеющих тесную взаимосвязь в истории, культуре и традициях двух народов.
В ходе встречи состоялся конструкивный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в области культуры, науки, музыки и искусства, по линии средств массовой информации, телерадиовещания и кинематографии, книжного дела и издательской деятельности.
Было уделено внимание проведению совместных мероприятий в рамках празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, осуществлению перекрестных акций по линии праздника Новруз-байрам, налаживанию прямых регулярных культурных контактов между профильными ведомствами двух стран, укреплению договорно-правовой базы в культурном блоке.
В данном контексте стороны отметили целесообразность подготовки Дорожной карты по практической и планомерной реализации сотрудничества в культурно-научной сфере.
В завершении встречи глава иранской делегации, пребывающей в Ашхабаде для участия в Днях культуры Ирана в Туркменистане, подчеркнул, что данные мероприятия выступают в качестве очередного действенного шага на пути упрочения дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
|Америабанк открыл 25-й филиал - на сей раз в столичной общине Аван
|Главы ведущих СМИ Армении выступили против грубого нарушения властями принципов демократии и свободы слова
|МОНКС: В результате укрупнения ВУЗов в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|Азербайджан частично восстановил подачу газа из Армении в Арцах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сердар Кылыч: Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран
|Чавушоглу: на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации
|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
|Мирзоян прибыл в Турцию
|Туркменистан и Иран намерены укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Гегаркунике от вражеской пули ранение получил армянский военнослужащий
|Самвел Бабаян: В Арцахе наблюдается конституционный кризис
|Секретарь СБ Армении: решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной
|Глава МИД Армении отбудет в Турцию
|Бизнес-кредиты в валюте от 6% годовых
|СБ Армении: текст ответных предложений Еревана на предложения Баку будет готов в максимально сжатые сроки
|АРФД выражает обеспокоенность в связи с застройкой Еревана высотками без соблюдения норм сейсмобезопасности
|В Арцахе возбуждены административные производства в отношении 13 субъектов за применение завышенных цен
|Главы оборонных ведомств НАТО обсудят ситуацию на Южном Кавказе
|Сердар Кылыч: От Армении до Греции, все находятся здесь, чтобы спасти жизни
|Председатель СФ России обсудила с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ситуацию в Бердзорском коридоре
|Инфоштаб Арцаха назвал дезинформацией сообщения о возобновлении газоснабжения республики
|КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур
|Представители ANCA встретились с официальными лицами Беверли-Хиллз по поводу инцидента на почве ненависти к армянам на акции Молодежной Федерации
|Депутат парламента РА и омбудсмен Арцаха обсудили последствия азербайджанской блокады НКР
|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
|МИД Нидерландов: блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе
|Анатолий Сидоров: В Кавказском регионе Коллективной безопасности продолжает нарастать конфликтный потенциал
|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
|В Арцахе сохранятся действующие до блокады тарифы на услуги такси
|За получением гражданства Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|ВСС выдвинет на должность главы Антикоррупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна
|Минюст уточняет правила использования Флага Республики Армения
|Главбух ЗАО при министерстве террразвития и инфраструктур присвоил около 255 млн драмов
|В Арцахе начинаются обсуждения по поправкам в Конституции республики
|Спикер ГД: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России
|Саркис Ханданян: Армения работает над очередными предложениями Азербайджана по мирному договору
|Вице-премьер Армении и посол России обсудили повестку двусторонних отношений
|Сейран Оганян намерен доказывать свою невиновность в суде
|Армянские специалисты оказывают помощь пострадавшим от землетрясения районам Сирии
|Отсидеться не выйдет. Лукашенко призывает к сплочению в ОДКБ
|Парламентарий: Наблюдательская миссия ЕС - это гражданская миссия, которая не направлена против кого-либо
|Советник мэра Еревана поднимает проблемы сохранения памятников в столице Армении
|Представители Арцаха обсудили с депутатом Европарламента гуманитарную ситуацию в НКР
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра ОАЭ
|Энергосистема Арцаха не выдерживает нагрузок
|Французский европарламентарий посетил Сюник и встретился с арцахцами, ожидающие разблокировки Бердзорского коридора
|В Арцахе призывают ввести санкции против Азербайджана и всех соучастников преступления
|Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса - депутат НС РА
|КПП <Верхний Ларс> открыт для всех видов транспортных средств
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
|Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь
|Госдеп США: Содействие миру на Южном Кавказе остается неизменным приоритетом
|Читать больше
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|Читать больше
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
|Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
|Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Оппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению
|СМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение
|Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Азербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса