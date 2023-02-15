Среда, 15 Февраля 2023 12:19

АрмИнфо.14 февраля 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммадом Махди Эсмаили.

В начале встречи была отмечена значимость официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Иран в июне прошлого года, в ходе которого был подписан солидный пакет документов, придавший импульс активизации научно-образовательных контактов и взаимодействию в сфере культуры и искусства.

Стороны сошлись во мнении, что культурно-гуманитарное направление является неотъемлемой частью братских туркмено-иранских отношений, имеющих тесную взаимосвязь в истории, культуре и традициях двух народов.

В ходе встречи состоялся конструкивный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в области культуры, науки, музыки и искусства, по линии средств массовой информации, телерадиовещания и кинематографии, книжного дела и издательской деятельности.

Было уделено внимание проведению совместных мероприятий в рамках празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, осуществлению перекрестных акций по линии праздника Новруз-байрам, налаживанию прямых регулярных культурных контактов между профильными ведомствами двух стран, укреплению договорно-правовой базы в культурном блоке.

В данном контексте стороны отметили целесообразность подготовки Дорожной карты по практической и планомерной реализации сотрудничества в культурно-научной сфере.

В завершении встречи глава иранской делегации, пребывающей в Ашхабаде для участия в Днях культуры Ирана в Туркменистане, подчеркнул, что данные мероприятия выступают в качестве очередного действенного шага на пути упрочения дружбы, добрососедства и взаимного уважения.