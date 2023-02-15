Среда, 15 Февраля 2023 11:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15а, 15/1, 15/2, 64а на улице Сундукяна, жилой дом 14/3 на улице Гр.Кочара, жилые дома 6, 8, 10, 10/2, 10/3 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3 в кв. “Туманян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 47 в кв// “Кучак”, школа N170 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детские сады N242, 251, школа N62 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

11:00-13:00 частично села Мхчян и Мргавет;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; село Птни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Ариндж;

в Лорийской области:

12:00-13:00 село Негос;

в Ширакской области:

10:00-16:00 восточная, южная части села Ахурян, квартал ‘Нор Ахурян” в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 16-я улица Шаумяна, улицы Шерами, Тычины, жилые дома 1, 3, 5, 9 на улице Шерами, жилые дома 23, 24 в кв. ‘Норашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/1, 3/2, 5, 5/5, 26/1, 26/2 в кв. “Исаакян”, школа N171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. “Кучак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, школа N134, паспортное отделение Норкского массива и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилой дом 27 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 насосная станция на перекрестке Вардананц-Ханджян; частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы села Джрашен, частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице села Джрашен; частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-17:00 жилые дома на улицах Шаумяна, Камо, жилые дома 4, 6 на улице В.Костаняна в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Абовяна, 1, 3, 5, 7, 9 на улице Туманяна в городе Арарат;

10:00-16:00 частично села Айнтап, Нор Харберд;

12:00-14:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 жилые дома 1, 4, 5, 6, улица Автокаяни в городе Джермук;

10:30-16:00 частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

11:00-14:00 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично микрорайоны 7, 8 в городе Абовян; село Джрвеж полностью и частично квартал ‘Багреванд”;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։30 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

11։00–12:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Агаяна, частично улица Мясникяна в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 улицы 1, 4 села Сараландж в Артикском регионе;

10:00-15:00 10-ая улица села Дзоракап в Анийском регионе;

10:00-16:00 села Торосгюх, Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-15:00 ООО “Арт-газ”, расположенный в конце квартала “Строймаш”, тепличное хозяйства, комплексы “Парван Оджах”, “ГАРТ”, конец квартала “Хин Оданавакаян” в городе Гюмри.