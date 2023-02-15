Среда, 15 Февраля 2023 11:55

АрмИнфо. 14 февраля около 18:00 на одной из боевых позиций, расположенных в направлении Норабак Гегаркуникской области РА, по предварительной информации, огнем противника был ранен военнослужащий N-й воинской части ВС РА Д. П.

Как сообщает пресс-служба МО РА, состояние военнослужащего оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Проводится расследование для полного выяснения обстоятельств произошедшего