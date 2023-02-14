Вторник, 14 Февраля 2023 22:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 15 февраля отбудет в Турцию. Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян встретится со спасательной группой РА, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман.

В ходе визита в Анкаре состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее, Армения направила 27 своих спасателей на северо-восток Турции для содействия расчистке завалов, а также 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших.