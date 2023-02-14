Вторник, 14 Февраля 2023 15:43

АрмИнфо.АраратБанк, придерживаясь своей клиентоориентированной политики и принимая во внимание спрос на кредиты под низкий процент, представляет новое кредитное предложение как для малых и средних, так и для крупных предприятий.

Кредиты в иностранной валюте будут предоставляться на минимальную сумму 50 000 долларов США/евро со сроком погашения до 36 месяцев, начиная с 7% годовых для кредитов в долларах США и 6% для кредитов в евро.

Бизнес-кредит предоставляются в рамках акции по пополнению оборотных средств, погашению кредиторской задолженности, приобретению основных средств, осуществлению капитальных вложений и финансированию текущих расходов до 28 апреля текущего года.

«Создание работающего бизнеса. Этот тип кредита основан на видении развития бизнеса и эффективного планирования. Бизнес успешен благодаря целенаправленному принятию решений и выбору стабильного партнера. Этот бизнес-кредит в иностранной валюте на конкурентоспособных условиях является еще одним решением, направленным на продвижение бизнеса, который руководствуется логикой развития рынка и удовлетворения потребительских запросов», - сказал начальник отдела кредитования корпоративного бизнеса ОАО «АРАРАТБАНК» Карен Давтян.