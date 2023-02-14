Вторник, 14 Февраля 2023 15:39

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян впервые слышит о таком понятии, как <конструктивные неопределенности>, которое, якобы, Ереван предлагает внести в проект мирного договора с Азербайджаном. Об этом секретарь СБ заявил 14 февраля в беседе с журналистами.

Он отметил, что в проекте договора все должно быть четко зафиксировано, чтобы не было каких-либо неопределенностей. <Армянская сторона работает над уточнением ряда положений проекта документа. Ереван был бы не против, если бы действовал институт гаранта безопасности, особенно с учетом опыта минимум последних трех лет>, - отметил Григорян.

Он отметил, что Армения в рамках международных механизмов выступает за прямой диалог между Степанакертом и Баку, работая с международными партнерами за определение этих механизмов, которые могут быть зафиксированы в мирном договоре. <О каких механизмах может идти речь? Это пока четко не представлено и является предметом переговоров. В основном, должны быть уточнены вопросы, связанные с безопасностью Арцаха и правами арцахцев>, - подчеркнул секретарь СБ.

Он сообщил, что армянская сторона получила новые предложения Баку по мирному договору, которые изучаются. Не исключено, что текст

ответных предложений будут готов в максимально сжатые сроки.