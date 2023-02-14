Вторник, 14 Февраля 2023 15:05

АрмИнфо. Принимая во внимание недавнюю сейсмическую активность земной коры, разрушительные последствия землетрясений, зафиксированных в регионе, выражаем глубокую озабоченность в связи со строительством многоквартирных высотных домов в городской черте Еревана. Об этом говорится в заявлении городского комитета АРФ Дашнакцутюн.

Дашнакцаканы отмечают, что город застраивается многоэтажками за счет зеленой зоны дворов, детских площадок, которые уже имеют законченный

вид и используются десятилетиями.

<Строительные работы ведутся во дворах, 5-ти этажных домами с 2-мя арками. Расстояние между двумя соседними зданиями даже при визуальной

оценке не является удовлетворительным с точки зрения сейсмобезопасности.

Не дай бог, в случае ереванского сценария землетрясения такой силы, будет невозможно как подвести технику, так и организовать спасательные работы>,- подчеркнули в АРФД.

Ереванский городской комитет АРФД ожидает от городских властей практических шагов по повышению сейсмической безопасности города и сооружений, подготовке к организации спасательных работ и повышению осведомленности населения. А также оперативному внедрению профессиональной комиссии, которые займутся изучением всех сооружений которые находятся в стадии строительства, и прекращения строительных работ до завершения исследований, кроме того пересмотр ранее выданных разрешений по мере необходимости.

<Как мы упоминали два года назад, развитие Еревана осуществляется без отчетливого архитектурного образа, без сохранения облика города, приближающегося к своему третьему тысячелетию>, - добавили в Ереванском городском комитете АРФД.

Отметим, что в последние годы в Ереване зафиксирован строительный бум. Город застраивается высотками без учета каких-либо норм. Высотки как грибы растут на каждом свободном клочке земли. Застройщики поглощают все зеленые зоны города. Ереван погряз в строительной пыли