АрмИнфо. Принимая во внимание недавнюю сейсмическую активность земной коры, разрушительные последствия землетрясений, зафиксированных в регионе, выражаем глубокую озабоченность в связи со строительством многоквартирных высотных домов в городской черте Еревана. Об этом говорится в заявлении городского комитета АРФ Дашнакцутюн.
Дашнакцаканы отмечают, что город застраивается многоэтажками за счет зеленой зоны дворов, детских площадок, которые уже имеют законченный
вид и используются десятилетиями.
<Строительные работы ведутся во дворах, 5-ти этажных домами с 2-мя арками. Расстояние между двумя соседними зданиями даже при визуальной
оценке не является удовлетворительным с точки зрения сейсмобезопасности.
Не дай бог, в случае ереванского сценария землетрясения такой силы, будет невозможно как подвести технику, так и организовать спасательные работы>,- подчеркнули в АРФД.
Ереванский городской комитет АРФД ожидает от городских властей практических шагов по повышению сейсмической безопасности города и сооружений, подготовке к организации спасательных работ и повышению осведомленности населения. А также оперативному внедрению профессиональной комиссии, которые займутся изучением всех сооружений которые находятся в стадии строительства, и прекращения строительных работ до завершения исследований, кроме того пересмотр ранее выданных разрешений по мере необходимости.
<Как мы упоминали два года назад, развитие Еревана осуществляется без отчетливого архитектурного образа, без сохранения облика города, приближающегося к своему третьему тысячелетию>, - добавили в Ереванском городском комитете АРФД.
Отметим, что в последние годы в Ереване зафиксирован строительный бум. Город застраивается высотками без учета каких-либо норм. Высотки как грибы растут на каждом свободном клочке земли. Застройщики поглощают все зеленые зоны города. Ереван погряз в строительной пыли