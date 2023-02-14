Вторник, 14 Февраля 2023 14:51

АрмИнфо. Государственная комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Республики Арцах возбудила административные дела в отношении 13 субъектов предпринимательства за применение завышенных отпускных цен на ряд товаров. Об этом сообщает Оперативный штаб Арцаха.

Административные дела возбуждены в отношении 4 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в городе Степанакерте, 5

- в городе Аскеране, 2 - в городе Мартакерт и 1 - в общинах Верин Горатаг и Арутюнагомер Мартакертского района. Во всех

зафиксированных случаях в торговых объектах отсутствовали документы, обосновывающие приобретение продукции. В целях контроля ценообразования и обеспечения справедливой конкурентной среды Комиссия еще раз призывает субъектов хозяйствования воздерживаться от реализации продукции без подтверждающих документов и по завышенным ценам.