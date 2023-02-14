Вторник, 14 Февраля 2023 13:23

АрмИнфо. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой отметила, что российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме.

<Сотрудничество стран вышло на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества>, - отметила она, предает сайт СФ. Особую динамику развитию связей России и Азербайджана, добавила спикер СФ, задают президенты, общение которых отличается высокой степенью доверия и взаимопонимания.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана подчеркнула, что отношения двух стран характеризуют стабильность и динамичность.

Участники встречи уделили внимание укреплению российско-азербайджанской договорно-правовой базы. Глава Совета Федерации считает, что прошлый год был результативным - подписаны 10 межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе Декларации о союзническом взаимодействии. <Наглядным примером союзничества послужило бы открытие Генерального консульства России в Азербайджане>, - добавила Валентина Матвиенко.

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с урегулированием в Нагорном Карабахе и работой Бердзорского (Лачинского) коридора.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 65 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.