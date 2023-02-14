Вторник, 14 Февраля 2023 13:22

АрмИнфо. Циркулирующая информация о возобновлении газоснабжения Арцаха и возобновлении работы газозаправочных станций в ночное время являются ложными и не соответствуют действительности. Об этом сообща Инфоштб Арцаха.

< В случае восстановления подачи газа будет предоставлена необходимая информация>, - сообщает Информационный штаб Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 65 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.