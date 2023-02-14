Вторник, 14 Февраля 2023 13:20

АрмИнфо. КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

<Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей>, - говорится в сообщении.

Источник отмечает, что по положению на утро 14 февраля и на территории страны имеются закрытые автомобильные дороги. В частности, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. На автодорогах Арагацотнского региона, Агвани-Татев и Сисиан-"Зангер" местами наблюдается гололедица.