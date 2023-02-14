Вторник, 14 Февраля 2023 13:16

АрмИнфо. Руководство Армянского национального комитета Америки (АНКА) и группа лидеров армянских организаций встретились с мэром города Беверли-Хиллз Лили Боссе и начальником полиции Марком Стейнбруком, приехавшими в Глендейл 10 февраля для обсуждения вопроса, связанного с антиармянскими листовками, которые были замечены на маршруте акции протеста, организованной Молодежной Федерацией Армении, в ответ на блокаду Арцаха Азербайджаном.

В АНКА напомнили, что на листовках, на столбах от Федерального здания до консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, содержались угрозы, что группа стран, включая Азербайджан и Турция <сотрут Армению с лица земли> - наглое разжигание геноцидальных настроений

против армянского народа.

После того, как листовки были обнаружены, руководство местных отделений ANCA немедленно уведомило местных выборных должностных лиц и правоохранительные органы об инциденте. В ответ на инцидент мэр Беверли-Хиллз Лили Боссе осудила разжигание антиармянской ненависти, заявив, что <ненависти нет места ни в Беверли-Хиллз и ни где-либо еще. Я всегда буду открыто говорить об том>. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также выступила с комментарием, отметив, что <нет места антиармянской ненависти ни в Лос-Анджелесе и ни где-либо еще>.

Член Национального совета Армянского национального комитета Америки Занку Армянин отметил, что встреча с представителями города Беверли-Хиллз является важным первым шагом в начале диалога против ненависти и преследований армянской общины. <Ни одно сообщество не должно терпеть такое обращение>, - отметил он, выразив возмущение этим вопиющим актом ненависти. Первоначально полицейское управление Беверли-Хиллз объявило, что расследует антиармянские листовки, расклеенные в городе, но на основании предыдущих подобных инцидентов пришло к выводу, что они защищают свободу слова. Однако, на встрече представители Армянской коллегии адвокатов Стив Дадаян и Армен Ованнисян поделились подробной информацией об антиармянских инцидентах в Калифорнии, которые в последние годы привели к нападениям и насилию в отношении общины. Они рассказали, как в 2020 году армянская община Америки Сан-Франциско подверглась серии нападений на общинную собственность на почве ненависти непосредственно перед началом агрессии против Арцаха.

Другие лидеры рассказали, что годом ранее армянские школы в Лос-Анджелесе подверглись вандализму с турецкими флагами - жестокий акт, призванный посеять страх среди учащихся, в то время как Азербайджан продолжал беспрепятственно разжигать ненавистническую риторику и действия против Армении и Арцаха. Начальник полиции Беверли-Хиллз выразил понимание и сказал, что продолжит расследование, чтобы собрать дополнительную информацию, которая может привести к потенциальным преступникам и обеспечить безопасность общества.

Антиармянские листовки появляются на фоне блокады Арцаха Азербайджаном, которая лишила 120 000 армян региона доступа к продовольствию, топливу, теплу, электричеству, лекарствам и другим жизненно важным предметам на два месяца в холодных зимних условиях, что является не чем иным, как попыткой на геноцид через голод и создание невыносимых условий для коренного армянского населения региона.