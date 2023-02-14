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АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения, беспартийная Тагуи Товмасян встретилась омбудсменом Арцаха Гегамом Степаняном и советником госминистра Артаком Бегларяном.
Как сообщила сама Товмасян, на встрече обсуждались возможные пути преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной блокадой Арцаха со стороны Азербайджана, а также ряд вопросов, касающихся защиты прав армян Арцаха. Я всегда рядом с Арцахом и нашими соотечественниками.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 65 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.
С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.
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|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
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|За получением гражданства Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек
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|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|ВСС выдвинет на должность главы Антикоррупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна
|Минюст уточняет правила использования Флага Республики Армения
|Главбух ЗАО при министерстве террразвития и инфраструктур присвоил около 255 млн драмов
|В Арцахе начинаются обсуждения по поправкам в Конституции республики
|Спикер ГД: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России
|Саркис Ханданян: Армения работает над очередными предложениями Азербайджана по мирному договору
|Вице-премьер Армении и посол России обсудили повестку двусторонних отношений
|Сейран Оганян намерен доказывать свою невиновность в суде
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|Советник мэра Еревана поднимает проблемы сохранения памятников в столице Армении
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|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра ОАЭ
|Энергосистема Арцаха не выдерживает нагрузок
|Французский европарламентарий посетил Сюник и встретился с арцахцами, ожидающие разблокировки Бердзорского коридора
|В Арцахе призывают ввести санкции против Азербайджана и всех соучастников преступления
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|КПП <Верхний Ларс> открыт для всех видов транспортных средств
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
|Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь
|Госдеп США: Содействие миру на Южном Кавказе остается неизменным приоритетом
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|Состоялся телефонный разговор главы МИД Армении с заместителем госсекретаря США
|Президент и премьер Армении обменялись мыслями по институциональным реформам и позицией страны, связанной с землетрясением в Сирии и Турции
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
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|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Шойгу и Папикян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Глава МИД Армении рассказал российскому посреднику о провокациях Азербайджана
|ВТБ (Армения): более 20% пенсионеров республики получают выплаты на карты банка
|Захарова: Если диалог Баку-Тбилиси-Ереван будет способствовать урегулированию противоречий в Закавказье, то мы может только приветствовать это
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