Вторник, 14 Февраля 2023 13:10

АрмИнфо.Нидерланды подтверждают, что блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Как передает Федерация армянских организаций Нидерландов, об этом говорится в ответном письме министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстре на запрос депутатов парламента Дона Седера и Агнес Малдер.

<Федерация благодарит Дона Седера и Агнес Малдер за их вопросы министру иностранных дел Вопке Хукстре по поводу азербайджанской

незаконной блокады Лачинского коридора и сообщает, что в ответ на вопросы министр согласен, что блокировка Лачинского коридора приведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. В своем письме парламенту от 10 февраля 2023 года министр сообщил, что Нидерланды поставляют гуманитарную помощь Нагорному Карабаху через ЕС при поддержке Международного Комитета Красного Креста, так как только МККК имеет доступ через Лачинский коридор в Нагорный Карабах>, - говорится в сообщении организации.

Министр пишет, что Нидерланды в своих заявлениях и переговорах на различных уровнях призвали власти Азербайджана соблюдать положения трехстороннего заявления. <19 января 2023 года я разговаривал по телефону с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. В ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой я передал свои опасения по поводу гуманитарной ситуации и попросил азербайджанскую сторону обеспечить свободное передвижение. В этот же день премьер-министр Нидерландов выступил с таким же посланием к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на полях Всемирного экономического форума>, - сказал министр.

Он добавил, что кабинет министров страны на европейском уровне изучает варианты, чтобы убедить власти Азербайджана прекратить

блокаду.