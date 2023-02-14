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АрмИнфо.Нидерланды подтверждают, что блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Как передает Федерация армянских организаций Нидерландов, об этом говорится в ответном письме министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстре на запрос депутатов парламента Дона Седера и Агнес Малдер.
<Федерация благодарит Дона Седера и Агнес Малдер за их вопросы министру иностранных дел Вопке Хукстре по поводу азербайджанской
незаконной блокады Лачинского коридора и сообщает, что в ответ на вопросы министр согласен, что блокировка Лачинского коридора приведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. В своем письме парламенту от 10 февраля 2023 года министр сообщил, что Нидерланды поставляют гуманитарную помощь Нагорному Карабаху через ЕС при поддержке Международного Комитета Красного Креста, так как только МККК имеет доступ через Лачинский коридор в Нагорный Карабах>, - говорится в сообщении организации.
Министр пишет, что Нидерланды в своих заявлениях и переговорах на различных уровнях призвали власти Азербайджана соблюдать положения трехстороннего заявления. <19 января 2023 года я разговаривал по телефону с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. В ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой я передал свои опасения по поводу гуманитарной ситуации и попросил азербайджанскую сторону обеспечить свободное передвижение. В этот же день премьер-министр Нидерландов выступил с таким же посланием к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на полях Всемирного экономического форума>, - сказал министр.
Он добавил, что кабинет министров страны на европейском уровне изучает варианты, чтобы убедить власти Азербайджана прекратить
блокаду.
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|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
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|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
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|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|ВСС выдвинет на должность главы Антикоррупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна
|Минюст уточняет правила использования Флага Республики Армения
|Главбух ЗАО при министерстве террразвития и инфраструктур присвоил около 255 млн драмов
|В Арцахе начинаются обсуждения по поправкам в Конституции республики
|Спикер ГД: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России
|Саркис Ханданян: Армения работает над очередными предложениями Азербайджана по мирному договору
|Вице-премьер Армении и посол России обсудили повестку двусторонних отношений
|Сейран Оганян намерен доказывать свою невиновность в суде
|Армянские специалисты оказывают помощь пострадавшим от землетрясения районам Сирии
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|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра ОАЭ
|Энергосистема Арцаха не выдерживает нагрузок
|Французский европарламентарий посетил Сюник и встретился с арцахцами, ожидающие разблокировки Бердзорского коридора
|В Арцахе призывают ввести санкции против Азербайджана и всех соучастников преступления
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|КПП <Верхний Ларс> открыт для всех видов транспортных средств
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
|Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь
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|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
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|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Шойгу и Папикян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Глава МИД Армении рассказал российскому посреднику о провокациях Азербайджана
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