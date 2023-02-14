Вторник, 14 Февраля 2023 13:09

АрмИнфо. К сожалению, ситуация на границах ОДКБ продолжает оставаться напряженной. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Москве заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

Он указал на продолжение усилий стран коллективного Запада в расшатывании ситуации на границах ОДКБ и в отдельных странах-членах Организации.

При этом военный указал на попытки отдельных стран укрепить собственные позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и в

Центральную Азию, с учетом высокого конфликта потенциала на армяно-азербайджанской границе, способствую эскалации кризиса в Кавказском регионе Коллективной безопасности.

<В Кавказском регионе Коллективной безопасности продолжает нарастать конфликтный потенциал, обусловленный в первую очередь,

неурегулированностью территориальных вопросов между отдельными государствами. Стабилизирующую роль в регионе продолжает играть Россия>, - отметил Сидоров.

Вместе с тем, по словам начальника Объединенного Штаба, Вашингтон и Брюссель, даже невзирая на членство Армении в ОДКБ, имея собственное видение постконфликтного урегулирования, стремятся навязать свой формат модели безопасности и нивелировать усилия ОДКБ в этом направлении.

<В свою очередь Азербайджан продолжает наращивать свой военный потенциал, осуществляет планомерное реформирование ВС и перевод на турецкие стандарты, с обучением личного состава и поставки вооружений и техники НАТОвского производства>, - отметил он.

Сидоров подчеркнул, что на этом фоне Иран проводит политику по противодействию вмешательства в дела Южного Кавказа внерегиональных игроков. По его словам, речь в первую очередь идет о США и стран НАТО. <Одновременно демонстрируя военную мощь путем периодической презентации нового вооружения и проведения масштабных военных учений. Этот факт неизменно вызывает негативную реакцию стран Запада и является одной из причин для спекуляции на тему реализации Совместного Всеобъемлющего плана действий>, - отметил он, напомнив о диверсиях, в том числе и с применением БПЛА, в конце января на иранские военные объекты и инфраструктуры.

По его словам, эти действия вероятнее всего спровоцируют ответные действия Ирана, которые будут способствовать росту напряженности в

регионе.

В заключение Сидоров отметил, что в Закавказье ключевую роль сохранит урегулирование территориальных споров между государствами

региона.