Вторник, 14 Февраля 2023 13:09

АрмИнфо. Привлечение государств-членов ОДКБ к Специальной военной операции (СВО) на Украине не планируется. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Москве заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров, в ответ на вопрос о возможном участии стран Организации в СВО.

<Мне об этом не известно - это раз. И второе, что касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет>, - резюмировал Сидоров.

Отметим, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать

вместе, потому что так всегда проще и легче. "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", - подчеркнул белорусский лидер на встрече с Генсеком ОДКБ