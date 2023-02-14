Вторник, 14 Февраля 2023 13:07

АрмИнфо. Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Москве заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, российский военный констатировал, что действительно в январе премьер- министр Армении заявил о нецелесообразности проведения на армянской территории миротворческих учений КСОР ОДКБ.

<Я не в кой мере не берусь комментировать заявление главы государства, это право любого государства у нас, которое определяется

по той или иной ситуации. Могут пригласить дополнительно, могут предложить перенести на другую территорию. Но, хотел бы подчеркнуть, что эти учения с миротворческими силами ОДКБ в этом году будут проведены однозначно>,- сказал он, отметив, что Киргизия выразила готовность принять эти учения.

По его словам, это вопрос уже был включен в планы, и выразил уверенность, что ничего не помешает Кыргызской Республике провести

учения с миротворческими силами ОДКБ.

<Это если говорить по учениям. У нас были подобные случаи. Мы никогда не делаем из этого трагедию. В СМИ часто проходит информация о том, что ОДКБ не оказывает помощь. Однако, военно-политическая ситуация бывает разной, и не всегда военными силами можно проводить операцию по излечению болезни. Тут, в принципе тоже должен действовать метод не навреди. Но, мы максимально стараемся отслеживать ситуацию, которая там (в Армении -ред.) происходит>, - сказал Сидоров.

По его словам, ни для кого не секрет, что в сентябре прошлого года на границе Армении и Азербайджана произошли <не хорошие события>.

<Более того, там были жертвы среди и военных, и мирного населения, и в общем-то потери территорий, потери вооружения и техники. Было проведено внеочередное заседание Совета Коллективной Безопасности ОДКБ, где было принято решение о немедленной отправке туда миссии>, - напомнил начальник Объединенного Штаба, добавив, что лично участвовал в работах этой миссии.

<Мы попытались максимально объективно сделать анализ той ситуации, которая сложилась, и представили доклад главам государств по

результатам работы миссии. Дальше уже решение принимают главы государств. Люди у нас очень мудрые и опытные, и думаю, сделают всё, чтобы в итоге воцарился мир на территории Кавказского региона. Было найдено такое взаимоприемлемое решение между Арменией и Азербайджаном и наконец-то там прекратились все эти столкновения, которые приводят в том числе и к жертвам>, - сказал Сидоров, отметив, что более подробно ответить не может.

Отметим, что 10 января в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян. Более того, премьер РА заверил также, что мол Азербайджан и Запад рассматривают Россию в Армении как угрозу, на фоне процессов вокруг Украины.

Кремль реагируя на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметил, что Москва будет прояснять этот вопрос.

Добавим также, что в конце декабря тогдашний Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе итоговой пресс-конференции на уточнение, что из себя представлял проект решения о мерах помощи Армении и предполагал ли он оказание военно- технической помощи сказал, что не будет детализировать, потому что проект решения, представленный главам государств, носит гриф секретности.

"Но, там действительно был пункт, который предполагал оказание военно-технической помощи. Хотя определенного перечня не было, в ходе миссии ОДКБ на границу от Армении был получен запрос о необходимой технике и вооружении", - сказал он, еще раз подчеркнув, что пакетом помощи предусматривалось военно-техническое содействие. "Но, это не значит, что завтра же после подписания документа прилетел бы самолет с необходимым Армении вооружением. Но это давало бы возможность Министерствам обороны работать по этому перечню и реализовывать, если главы государств утвердят. Причем на разных уровнях - что-то в качестве помощи, что-то по внутренним ценам", - пояснил Генсек ОДКБ.