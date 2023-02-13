Понедельник, 13 Февраля 2023 20:50

АрмИнфо.При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) из Арцаха в Армению удалось перевезти 23 человека. Как сообщает Инфоштаб Арцаха, ссылаясь на сообщение МККК, эти лица прибыли в Армению для воссоединения с семьями.

В обратном направление, согласно источнику, при посредничестве Красного Креста, перевезли 20 человек.