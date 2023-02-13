Понедельник, 13 Февраля 2023 20:49

АрмИнфо.Невзирая на трудности, вызванные блокадой Азербайджаном Республики Арцах, что повлекло за собой дефицит топлива и сжиженного газа, тарифы на услуги такси останутся на доблокадном уровне.

Как сообщает Информационный штаб Республики Арцах, подобная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей Оперативного штаба Арцаха с группой частных лиц-водителей, которые предоставляют услуги такси в Республике.

В случае необоснованного повышения тарифов такси-сервисов, жители Арцаха могут сообщить о факте по горячей линии Оперштаба 119.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 64 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует подаче газа в Арцах.