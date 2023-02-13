Понедельник, 13 Февраля 2023 20:49

АрмИнфо.За получением гражданства Республики Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник Отдела разработки стратегии Комиссара РА по делам Диаспоры Ованес

Алексанян.

Он отметил, что это самый высокий зарегистрированный показатель, начиная с 1991 года. В качестве сравнения Алексанян обратил внимание на то, что в период с 2018 по 2021гг. гражданство РА получили порядка 40 тыс. армян Диаспоры. Если ранее по заявкам на получение гражданства преобладали представители армянских общин Ближнего Востока, в частности Сирии, Ливана, то последние 2 года ведущее место, пр его словам, занимают армяне РФ.

Алексаян пояснил, что подобные высокие темпы репатриации, обусловлены рядом факторов. При этом, он призвал не политизировать

данный вопрос, ссылаясь на разговоры о том, что волна репатриации связана с российско-украинским военным столкновением, сирийским конфликтом. В этом ключе представитель Комиссара по делам Диаспоры заметил, что все страны, имеющие ведущий опыт в этой области, всегда пытаются использовать кризисные ситуации для стимулирования подобных процессов.

Алексанян также заметил, что за последние 3-4 года за получением гражданства Армении обращаются жители порядка 40-45 стран, существенная часть из коих все- таки возвращаются на историческую родину для постоянного проживания.

<Я уверен, что репатриация не имеет альтернативы>, - подчеркнул он. В этом ключе Алексанян заметил, что государству предстоит реализовать еще много работы для стимулирования процесса репатриации, в частности, по линии улучшения законодательного поля, создания благоприятных условий, увеличения числа реализуемых в этой области госпрограмм и др.