Понедельник, 13 Февраля 2023 19:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на пр. Баграмяна, жилые дома 3, 5 на улице Таманяна, частные дома 46, 46/1 на улице Исаакяна, жилые дома 20, 21, 38 и частные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и частные дома 1-55 на улице В.Папазяна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 31, 47 на 16-ой улице Камарака, частные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, частные дома 4-78 на улице П.Севака, частные дома 13Г-45Г на улице М.Аветисяна, 11, 13, 19, 21 на улице Шерами, жилые дома 175/11 на улице Башинджагяна, 16 на 1-ом переулке Башинджагяна; жилые дома 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 45 в кв. “Исаакян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9 в кв. “Туманян”, ясли-детский сад N3, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 на улице Налбандяна, 1, 3 на улице Пушкина, 1, 4/3, 4/6 на улице Абовяна, 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, абоненты-жильцы жилого дома 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Хростофори, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци;

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 села Агарак и Ахдзк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 частично село Арарат; частично улицы Сазаи Никогосяа, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Левоняна, Ханджяна, Спандаряна, Исакова в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Овакименк”, собственник “В.Саакян”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15а, 15/1, 15/2, 64а на улице Сундукяна, жилой дом 14/3 на улице Гр.Кочара, жилые дома 6, 8, 10, 10/2, 10/3 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3 в кв. “Туманян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 47 в кв// “Кучак”, школа N170 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детские сады N242, 251, школа N62 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

11:00-13:00 частично села Мхчян и Мргавет;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; село Птни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Ариндж;

в Лорийской области:

12:00-13:00 село Негос;

в Ширакской области:

10:00-16:00 восточная, южная части села Ахурян, квартал ‘Нор Ахурян” в Ахурянском регионе.