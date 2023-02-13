Понедельник, 13 Февраля 2023 18:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, нормализацию армяно-азербайджанских отношений, а также процессы, связанные с проектом Мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Согласно источнику, Арарат Мирзорян и Анджей Каспршик затронули во время разговора также ситуацию в Арцахе (Нагорном Карабахе), которая возникла вследствие блокады Азербайджаном единственной дороги (Горис-Степанакерт), связывающей Арцах с внешним миром.