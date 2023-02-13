Понедельник, 13 Февраля 2023 18:56

АрмИнфо.Высший судебный суд (ВСС) выдвинет на должность главы Антикорупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна. Об этом говорится в сообщении ВСС на официальной странице в Фейсбук.

Согласно источнику, решение было принято в ходе закрытого заседания Высшего судебного совета.

Отметим, что Хачик Газарян на данный момент является судьей в Антикоррупционом суде Армении.